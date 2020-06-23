Россияне с судна Ice Stream в Пусане попали в больницу с COVID-19

В южнокорейском Пусане в порту изолировали судно Ice Stream. У 16 россиян из состава его экипажа подтвердили COVID-19. Заболевших отправили в больницу.

Всего на борту Ice Stream находились 22 человека, уточнил в беседе с РИА «Новости» представитель судовладельца «Рефтрансфлот».

«У 16 человек подтвержден коронавирус, у остальных отрицательные результаты анализов. Все 16 человек госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

В «Рефтрансфлоте» добавили, что сейчас порт Камчхон закрыт. В нем временно приостановили разгрузку всех судов и намерены провести дезинфекцию. Людей с погрузочно-разгрузочных работ, ни с кем не контактировавших, изолировали накануне и не выпустили в город.

Когда порт возобновит работу, неизвестно. Российскому экипажу предстоит провести две недели на лечении, а потом на судне проведут полную дезинфекцию.

«Мы принимаем все меры для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также сохранности груза», — заметили в компании-судовладельце.

Моряков с судна не выпустят. «Рефтрансфлот» намерен связаться с консульством и дальше работать по регламенту дипломатов.

В Пусан Ice Sream пришло из Владивостока, где судно разгрузили. Некоторые моряки списались с корабля, а один из членов экипажа попал в больницу. Пока что судовладелец не может сказать, где команда заразилась.

«Вся история пошла с члена экипажа, который списался, и после того, как судно вышло в море, он сообщил нам, что у него подтвердился коронавирус», — пояснил представитель «Рефтрансфлота».

По его словам, всех остальных членов экипажа проверяли, и никаких признаков заболевания у них не было. С 5 апреля они находятся в море, а на судне бывали только представители власти и рабочие для разгрузки.

«Контакта с берегом не было нигде, никто на берег не сходил даже в период стоянок с открытой границей, оформления документов», — заключили в компании.

По данным агентства Yonhap, в списке контактировавших с инфицированными моряками около 160 человек.