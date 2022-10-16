Россияне рассказали о трудностях с банковскими операциями в Гонконге | 360°

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Россияне рассказали о трудностях с банковскими операциями в Гонконге

South China Morning Post: россиянам трудно открыть банковский счет в Гонконге

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Россияне пожаловались на трудности при осуществлении банковских операций в Гонконге, написала газета South China Morning Post.

Так, неназванный российский бизнесмен отметил, что сейчас гражданам РФ очень трудно открыть банковский счет. Эта процедура была сложной и до санкций, однако теперь это практически невозможно.

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Генеральный консул России в Гонконге Игорь Сагитов сообщил, что россияне жалуются на трудности с некоторыми транзакциями. Также зафиксированы случаи, когда человек не мог перевести средства или открыть новый счет.

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Британско-гонконгская банковская группа HSBC отправила своим клиентам из России письмо с уведомлением о приостановке оказания розничных инвестиционных услуг из-за санкций со стороны Евросоюза. При этом отмечалось, что приостановка не повлияет на личные счета клиентов.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предрек в октябре снижение курса рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару.

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