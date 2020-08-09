Россияне рассказали о реальной обстановке на отдыхе в Турции

Россиянам разрешили отдыхать в Турции, но с соблюдением некоторых ограничений. По словам туристов, в общественных местах действительно необходимо надевать маски, а на шведском столе запрещено брать еду самостоятельно.

«В общественных местах к ношению масок все подходят ответственно. Люди стараются чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. В остальном страна живет обычной жизнью. Я бы советовала туристам не думать о плохом и наслаждаться отдыхом», — рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Анталье руководитель турагентства Мария Шекер.

Она также развеяла слухи, что в турецких отелях больше нет шведского стола. Россиянка пояснила, что обслуживание по такой системе продолжается до сих пор, но с некоторыми изменениями.

«Отличие лишь в том, что блюда теперь находятся за стеклом и выдаются гостям персоналом», — отметила Шекер.

Другие отдыхающие рассказали, что в Аланье полноценно работают все развлекательные заведения. Не получится сходить только в ночные клубы. При этом в городе маски надевают только в общественном транспорте, магазинах и на рынках. Рядом с бассейнами и на пляжах использовать средства защиты не требуют.

Ранее в Ростуризме сделали памятку для россиян, планирующих отдыхать в Турции. Прежде всего туристов попросили подумать о медицинских страховках и быть готовыми к измерению температуры в аэропорту, сообщили «Невские новости».