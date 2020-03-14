Россияне рассказали, что происходит в Испании в первый день ЧС

Испания находится на втором месте в Европе по числу заражения и летальных исходов из-за коронавируса. Правительство объявило режим ЧС. Живущие в стране россияне рассказали, как прошел первый день после введения режима.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Испания занимает второе место после Италии в Европе по числу зараженных (4231) и умерших (120) пациентов.

Живущая в Мадриде Елена рассказала Life, что все магазины закрыты, испанцы почти не выходят на улицу. Местные жители ей пожаловались, что работодатели начали массово сокращать сотрудников, которые остаются дома.

Елена добавила, что закрыты детские площадки, госучреждения, бары и промтоварные магазины. Работают только продуктовые и аптеки. Но в них довольно сложно найти медицинские маски и обеззараживающие гели для рук.

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Девушка рассказала, что во многих районах столицы полицейские уже подходят к людям на улицах, чтобы проверить разрешающие на передвижения документы.

Жительница южной Испании Юлия рассказал изданию, что паники в городе нет, хотя полки магазинов с мясом водой и туалетной бумагой опустели.

«Люди скупают продукты и средства гигиены, в некоторых районах паника, но в нашем всё спокойно. Ощущается нехватка антисептиков, нет масок в аптеках, других средств гигиены, в супермаркетах мало мыла», — рассказал изданию жительница Барселоны.

В сообществе «Русские в Испании» появился видеоролик из магазина. Его выложил Серджио Гонсалес, который призвал обратить внимание на полные прилавки и сеять панику. По его мнению, истерически посты в соцсетях проплачены.

Известный блогер Алекс Экслер, проживающий в Калелье, сообщил, что в городе закрылись детские площадки. За редким исключением работаю аптеки. Перед входом в магазины появились таблички с просьбой не заходить в торговый зал группами больше шести человек. В центре города гуляют люди.

«Народ не сказать, что все сгребает, но везут полные тележки, а такое обычно наблюдается только в пятницу — перед отъездом на дачи. Воду в товарных количествах покупали немногие, продукты в набитых тележках — молоко (упаковками), печеньки, йогурты, чипсы, крупы (немного) и так далее», — отметил блогер.