Россияне раскрыли, на чем экономят в путешествиях

Российские туристы раскрыли, как они стараются экономить в дороге. Подавляющее большинство старается тратить меньше на подарки и сувенирную продукцию.

Подавляющее большинство экономит на сувенирах и подарках, сказали 63% из опрошенных аналитическим центром одного из сервисов поездок и путешествий. Его статистикой поделился RT. Согласно данным опроса, расходы на развлечения стараются сокращать только 10% путешественников. Отмечается, что на транспорте экономят 9% респондентов. Следующей статьей сокращения расходов стала экономия на проживании — так поступают 7% опрошенных.

Кроме того, стараются не тратиться на экскурсии еще 6% россиян, а на еде в поездках экономят 5% респондентов. В опросе приняли участие 1517 человек.

Наиболее важный фактор для странствующих — деньги: 47% опрошенных сказали, что для них важнее всего не столкнуться в поездке с избыточными тратами и платой сверх меры. Но качество отдыха тоже играет роль. Для россиян важно избегать в дороге досадных неприятностей и испорченных впечатлений, о чем заявляют 35%, не хотели бы потратить время впустую 33% опрошенных. Результатами опроса также приводил RT.

Столкнуться с плохим сервисом и недостаточным уровнем комфорта не хотелось бы 29% из числа респондентов. При этом 15% хотели бы избежать излишних трат времени и усилий на то, чтобы все-таки достичь желаемого уровня комфорта.

Четверть путешественников подчеркнула, что им важна надежность: они хотят избежать того, что может оказаться недостаточно безопасным и может повлиять на их планы. Примерно столько же людей опасается раздражающих мелочей, которые могут перекрыть приятные ощущения от поездки.

Каждый пятый путешественник старается избегать при выборе своего пути скуки, банальности, распространенных предложений. Около 10% респондентов боятся, что им нечего будет вспомнить после, не будет сильных впечатлений, а 6% хотели бы получить в поезде новый нетривиальный опыт.