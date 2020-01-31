    31 января 2020, 16:59

    Россияне просят экстренно эвакуировать их из Ухани

    Дарья Морозова

    Молодая семья обратилась за помощью к журналу Life.ru с просьбой поскорее вывезти их на родину. По словам девушки, всего желающих покинуть Ухань россиян — около 60 человек.

    Россиянка рассказала, что не может заказывать своему семимесячному малышу детское питание через интернет, потому что город закрыли на картин. Купленных баночек осталось дней на пять, и она не знает, что ей делать потом.

    «Мы здесь не одни. Нас примерно 60 россиян, которые хотят вернуться в Россию и которые боятся за своё здоровье и здоровье своих детей», — рассказала россиянка.

    Также она сообщила, что «больницы города Ухань переполнены, и они не могут получать квалифицированную медицинскую помощь».