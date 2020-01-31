Россияне просят экстренно эвакуировать их из Ухани
Молодая семья обратилась за помощью к журналу Life.ru с просьбой поскорее вывезти их на родину. По словам девушки, всего желающих покинуть Ухань россиян — около 60 человек.
Россиянка рассказала, что не может заказывать своему семимесячному малышу детское питание через интернет, потому что город закрыли на картин. Купленных баночек осталось дней на пять, и она не знает, что ей делать потом.
«Мы здесь не одни. Нас примерно 60 россиян, которые хотят вернуться в Россию и которые боятся за своё здоровье и здоровье своих детей», — рассказала россиянка.
Также она сообщила, что «больницы города Ухань переполнены, и они не могут получать квалифицированную медицинскую помощь».