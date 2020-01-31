Россияне просят экстренно эвакуировать их из Ухани

Россиянка рассказала, что не может заказывать своему семимесячному малышу детское питание через интернет, потому что город закрыли на картин. Купленных баночек осталось дней на пять, и она не знает, что ей делать потом.

«Мы здесь не одни. Нас примерно 60 россиян, которые хотят вернуться в Россию и которые боятся за своё здоровье и здоровье своих детей», — рассказала россиянка.

Также она сообщила, что «больницы города Ухань переполнены, и они не могут получать квалифицированную медицинскую помощь».