Россияне придумали онлайн-бар для тех, кто сидит на карантине

Первый бар для изолированных от общества из-за 2019-nCoV открыла петербургская студия. По сути этот проект — онлайн-платформа для общения людей, которые сидят взаперти.

«Мы не готовы бросить веселье и отказаться от наслаждения общением с людьми даже в ожидании того, что мир вот-вот рухнет. Вот почему мы создали онлайн-бар, в котором вы можете общаться с близкими людьми, даже находясь в изоляции. Наш проект работает почти как любой другой бар», — говорится в сообщении на главной странице заведения.

Пользователи могут собираться в «главном помещении», которое рассчитано на тусовку из 12 человек. Есть возможность разбрестись по «приватным кабинкам» на два-четыре человека. В одной кабинке могут собраться друзья.

Создатели платформы призывают не налегать на спиртное, так как в их заведении нет вышибалы, который мог бы выпроводить перебравшего посетителя на улицу.

Вспышку коронавируса медики зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. За два с половиной месяца инфекция распространилась по всему миру и убила 6,6 тысячи человек. Страны начали закрывать свои границы, а всех, кто контактировал с зараженными, на две недели определяют в изолятор.