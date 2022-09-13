Россияне пожаловались на отказы в пропуске на границе Турции и Грузии | 360°

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Россияне пожаловались на отказы в пропуске на границе Турции и Грузии

РБК: дипломаты сообщили о случаях отказа россиянам в проезде на границе Турции и Грузии

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Грузинские пограничники не пропускают некоторых россиян на границе Турции и Грузии. Причин такого решения они не объясняют, сообщили в Генконсульстве России в Трабзоне.

По данным дипмиссии, консульство получает жалобы от россиян, которых не пропустили в Грузию в автомобильном пункте пропуска «Сарпи» несколько раз в неделю, написал РБК.

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«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», — добавили сотрудники Генконсульства.

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Ранее российские дипломаты уже обращали внимание на участившиеся случаи отказа россиянам в проезде в этом пункте пропуска. В августе случаи отказа в проезде в Грузию фиксировались практически каждый день.

По данным представительства, в «Сарпи» не пропустили, в частности, граждан ДНР или ЛНР с российским гражданством, жителей Крыма и Северо-Кавказского федерального округа.

В настоящее время число отказов снизилось, о них сообщают несколько раз в неделю, уточнили дипломаты.

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