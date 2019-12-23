Россияне попытались сбежать «за лучшей жизнью» через границу Белоруссии

Сотрудники пограничной службы Белоруссии остановили троих россиян, которые незаконно пытались пересечь белорусского-польскую границу. Один раз пограничники применили оружие.

Первый случай произошел 19 декабря в Свислочском районе. Дежурный по заставе «Рыболы» получил сигнал сработавшей сигнализации на одном из участков границы. На место сразу же выехала тревожная группа.

«Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие», — сообщили в Госпогранкомитете. Слова ведомства процитировал «Интерфакс».

У россиян 34-х и 33-х лет нашли смартфоны, в которых были проложены маршруты в Польшу, а также паспорта, деньги, два охотничьих ножа и фонарь.

«Со слов „путешественников“, они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз», — заметили ГПК.

Второй случай произошел спустя два дня в Гродненском районе на участке погранзаставы «Брузги». Пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который также ради лучшей жизни пытался уехать в Евросоюз. У него забрали два смартфона, сменные вещи, плоскогубцы, кусачки, нож и газовую горелку.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима в отношении задержанных открыты административные дела. Россиянам грозит депортация и запрет въезда в Белоруссию в течение пяти лет.

Между тем, глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил ужесточение правил выезда украинцев в Россию. Новая мера вступит в силу с 1 марта 2020 года.