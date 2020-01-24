Россияне попались на мошенничестве в США. Им дали по 12 лет тюрьмы

Два брата Грушко из России перебрались в Штаты и организовали там преступный семейный подряд: они воровали номера кредиток и обчищали американцев. В США братья задержатся еще на 12 лет, только жить они будут за решеткой.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы суда, 33-летний Игорь Грушко и его 29-летний брат Денис Грушко жили во Флориде и занимались киберпреступлениями. Полицейские вышли на их след и задержали.

Во время обыска в квартире Грушко нашли считывающие устройства для банкоматов, скрытые камеры и другие гаджеты для воровства номеров кредиток и подделки карт. Также братья промышляли подделкой документов — стражи порядка нашли листы с голограммами, которые вклеивают в фальшивые ID.

На ворованные деньги россияне покупали электронику. Есть и третий фигурант этого дела — украинец Вадим Вознюк. Братья работали с ним в сговоре. Вознюка тоже судили и приговорили к 1,3 года тюрьмы за преступные контакты с Грушко.