Россияне подрались в барменом-украинцем в Испании

Трое россиян устроили драку в одном из испанских баров. Они набросились на украинца, который уже сообщил об избиении правоохранителям.

По информации испанской газеты La Vanguardia, драка произошла поздно вечером в прошлое воскресенье, 10 апреля. Известно о случившемся стало только сейчас.

Россияне хотели отдохнуть в одном из баров города Аликанте, где работает пострадавший. Они пришли, когда заведение уже закрывалось, поэтому им не стали подавать напитки. Бармен попросил мужчин покинуть помещение, но те услышали его характерный акцент. Они поинтересовались, откуда родом работник бара.

«Я ответил, что с Украины, а затем добавил — слава Украине», — рассказал пострадавший.

После его слов трое россиян напали на него и начали избивать. В начале драки хозяйка и еще две женщины безуспешно пытались разнять мужчин. В какой-то момент украинец упал на пол после нескольких ударов руками и ногами. Как отмечается в материале, перед уходом один из нападавших сильно ударил мужчину ногой, когда он уже был в полубессознательном состоянии. После нападения бармен обратился за помощью к правоохранителям, которые уже начали расследование.