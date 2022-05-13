Россияне по всему миру вышли на акцию «Бессмертный полк» 9 мая

Россияне в разных странах мира 9 мая вышли на акцию «Бессмертный полк», несмотря на напряженное отношение к русским на Западе. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на передачу «Человек и закон».

Россияне, живущие в разных странах, вышли на акцию с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их память. В частности, «Бессмертный полк» прошел в Германии, Болгарии, Италии, Израиле, Ливане и многих других странах.