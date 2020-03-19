Россияне остались в Индии из-за повышенных цен «Аэрофлота»

Пользователи социальной сети «Вконтакте» рассказали о завышенных ценах на билеты в «Аэрофлоте». По ее словам, российский авиаперевозчик остался единственным вариантом для отечественных туристов в Индии, когда власти ОАЭ и Казахстана закрыли границы из-за распространения коронавируса.

«Но вместо обычных 15000 за билет, „Аэрофлот“ решил немного заработать», — пояснила девушка.

Она поделилась скриншотом сайта для покупки билетов. На нем видно, что билет из Нью-Дели в Москву продается за 134 тысячи рублей.

Тем не менее, журналисты издания на момент публикации материала обнаружили вариант за 29 тысяч рублей.