Мир 17 апреля 2023, 12:56 Россияне оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии из-за обстрелов Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в здании Нубийской митрополии в Хартуме Unsplash

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Россиянка с ребенком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Хартуме из-за обстрелов. Об этом греческому телеканалу ERT-1 сообщил епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

По его словам, люди находятся не в церкви, поскольку в ней быть опасно из-за обстрелов. Всего же в здании митрополии сейчас находятся 15 человек разного возраста.

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«Православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком», — уточнил митрополит.

Савва добавил, что в здании митрополии есть все необходимые запасы, которые позволят продержаться несколько дней. Он отметил, что люди заперты внутри и не могут узнать, что происходит снаружи, так как это очень опасно.

Напомним, боевые действия в Судане начались 15 апреля. Конфликт возник между представителями командования подразделений спецназа и армии. Силы быстрого реагирования сообщили, что армия обстреляла их штаб. Позже стало известно, что военные Судана взяли под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования страны в семи населенных пунктах.

По данным СМИ, количество погибших из-за беспорядков достигло 97 человек. Еще 365 человек получили ранения.