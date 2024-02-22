Мир 22 февраля 2024, 22:38 «Россияне охотятся на нас». Американский наемник пожаловался на беспилотники в зоне СВО Наемник из США Вандайк: Россия охотится на ВСУ при помощи дронов Pixabay

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Российские подразделения охотятся на боевиков ВСУ и наемников при помощи беспилотников, это создает серьезные проблемы украинской стороне в зоне конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал наемник из США Мэтт Вандайк.

Американец назвал использование дронов «большой проблемой».

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«Россияне охотятся на нас с помощью дронов и сбрасывают гранаты. Я столкнулся с этим и сам», — заявил наемник.

Вандайк рассказал, что Вооруженные силы России наносили удары с беспилотников и по его группе. Также американец отметил, что в ВСУ ощущается острая нехватка живой силы, при этом многие украинцы не хотят служить в армии и уклоняются от мобилизации.

Днем ранее российские военкоры сообщили о ликвидации в Авдеевке бразильского наемника, который служил в рядах ВСУ с марта 2022 года.