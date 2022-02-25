Россияне не смогут заказывать товары на iHerb
Компания iHerb приостановила прием заказов из России
Американская компания iHerb, которая продает продукты питания, витамины, БАДы, приостановила прием заказов из России. Информация об этом появилась на сайте компании.
«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион», — сказано на русскоязычной странице iHerb.
Представители компании сообщили, что доставка отправленных и обработанных заказов может задержаться на продолжительный срок — вплоть до месяца. Оформленные товары компания постарается доставить в течение 30 рабочих дней. Если это не удастся сделать, то iHerb вынуждена будет отменит заказ, плата за него не спишется у покупателя.
Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций. Штаты планируют ограничить Россию в возможностях вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.