Россияне не смогут заказывать товары на iHerb

Американская компания iHerb, которая продает продукты питания, витамины, БАДы, приостановила прием заказов из России. Информация об этом появилась на сайте компании.

«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион», — сказано на русскоязычной странице iHerb.

Представители компании сообщили, что доставка отправленных и обработанных заказов может задержаться на продолжительный срок — вплоть до месяца. Оформленные товары компания постарается доставить в течение 30 рабочих дней. Если это не удастся сделать, то iHerb вынуждена будет отменит заказ, плата за него не спишется у покупателя.

Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций. Штаты планируют ограничить Россию в возможностях вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.