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    25 февраля 2022, 10:33

    Россияне не смогут заказывать товары на iHerb

    Компания iHerb приостановила прием заказов из России

    Наза Салех Захи

    Американская компания iHerb, которая продает продукты питания, витамины, БАДы, приостановила прием заказов из России. Информация об этом появилась на сайте компании.

    Россияне не смогут заказывать товары на iHerb

    «В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион», — сказано на русскоязычной странице iHerb.

    Представители компании сообщили, что доставка отправленных и обработанных заказов может задержаться на продолжительный срок — вплоть до месяца. Оформленные товары компания постарается доставить в течение 30 рабочих дней. Если это не удастся сделать, то iHerb вынуждена будет отменит заказ, плата за него не спишется у покупателя.

    Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе новых антироссийских санкций. Штаты планируют ограничить Россию в возможностях вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.