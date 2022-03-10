Россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода из Совета Европы

Выход России из Совета Европы обернется тем, что граждане РФ больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

ЕСПЧ является высшей судебной инстанцией для всех судебных систем европейских стран (в данный момент — включая Россию), кроме Белоруссии. Действует в Страсбурге (Франция) с 1959 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила об отказе России от участия в заседаниях Совета Европы. Она отметила, что недружественные России государства ЕС и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы и продолжают курс на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Захарова заявила, что совет превратился в «площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании».

В конце февраля стало известно, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России в организации.

Совет Европы основали в 1949 году. В него входят все государства, географически расположенные в Европе. Органы власти стран — представителей совета сотрудничают на всех уровнях.