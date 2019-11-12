Российское посольство в Боливии не получало информации о пострадавших на митингах гражданах страны. Россияне сообщали в диппредставительство только о затруднениях при выезде с боливийской территории.

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«Не располагаем информацией о россиянах, пострадавших в ходе протестов и беспорядков. Были обращения, связанные с трудностями с выездом из Боливии», — приводит «Интерфакс» сообщение посольства.

Беспорядки начались в Боливии после проведения очередных президентских выборов. Голосование прошло 20 октября, по его результатам высший избирательный суд признал победу Эво Моралеса.

Его конкурент и бывший президент Карлос Меса не согласился с новой должностью соперника. В стране предложили провести в ноябре новые выборы, а против Моралеса выступили местные жители. В результате этого ему пришлось подать в отставку после 13 лет управления страной.

Ситуацию в Боливии Моралес назвал госпереворотом. Такое мнение подержал и МИД России, где произошедшее назвали волной насилия и срежиссированным государственным переворотом, который организовала оппозиция.