Россияне не пострадали в результате мятежа в Мали

Граждане России, находящиеся в Мали, в порядке. Никто из них не пострадал. Об этом сообщили представители российского посольства в Бамако.

«По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали», — заявил РИА «Новости» пресс-атташе дипмиссии Лев Матошин, комментируя мятеж в Мали.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что РФ обеспокоена ситуацией в Мали и следит за ходом событий.

Мятеж в Мали начался 18 августа. Он произошел на военной базе около столицы страны Бамако. Группа офицеров Вооруженных сил Мали заявила, что президент Ибрагим Бубакар Кейт и премьер-министр Бубу Сиссе арестованы. Позже глава государства заявил об отставке, а также роспуске парламента и правительства.

Военные хотят добиться политических изменений в стране и проведения выборов. Пока же границы государства закрыты, введен комендантский час и создан Национальный комитет для спасения народа.

По данным агентства, в Совбезе ООН собираются провести экстренное заседание по ситуации в Мали.