    08 февраля 2020, 19:04

    Россияне не пострадали в массовой драке на юге Казахстана

    Дарья Бунякова

    Восемь человек погибли во время массовой бойни на юге Казахстана. Потасовка произошла между сотнями людей, но ни один россиянин во время конфликта не пострадал.
    Россияне не пострадали в массовой драке на юге Казахстана

    «По имеющимся у Генерального консульства России в Алма-Ате сведениям, российских граждан среди пострадавших и погибших нет», — сказано в сообщении посольства России в Казахстане, опубликованном во «ВКонтакте».

    В посте отмечается, что по данным местных властей, причиной драки стал бытовой конфликт. В результате погибли восемь человек, ранения и травмы получили десятки жителей.

    Жители села Масанчи 7 февраля устроили драку на окраине села. Сначала там было 70 человек, но позже к ним присоединились еще 300 граждан. Все происходящее снималось на видео и активно выкладывалось в соцсети с призывом присоединиться. В какой-то момент разбирательств начала звучать стрельба.

    Разгонять топлу приехала полиция. Правоохранители задержали 47 человек. Для расследования конфликта создадут межведомственную комиссию. Сейчас ситуация под контролем властей.