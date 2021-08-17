Россияне не пострадали при землетрясении на Гаити

Проживающие на Гаити россияне не пострадали при землетрясении. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил посол РФ в Венесуэле, Гаити и Доминиканской цивилизации Сергей Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, в посольство не поступало обращений от сограждан, которые проживают на Гаити, сообщило РИА «Новости».

«До настоящего момента мы не используем запросы о помощи. Все наши граждане в безопасности», — подчеркнул он.

Мелик-Багдасаров добавил, что в случае возникновения какой-либо опасности для жизни или здоровья россиян, посольство готово действовать незамедлительно.

По последним данным, число погибших от землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек. Почти семь тысяч пострадали.

Мощное землетрясение произошло у берегов страны на прошлой неделе. Магнитуда подземных толчков составила 7,2. Власти на месяц ввели режим ЧП на территории всей республики. Местных жителей призвали идти в больницы и сдавать кровь, которая требуется пострадавшим в результате стихийного бедствия. В стране с 17 августа объявлен трехдневный траур по погибшим.