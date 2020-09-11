Россияне не пострадали при взрыве в китайском Чжухае

Генеральное консульство России в Гуанчжоу находится на связи с китайскими властями из-за взрыва, который прогремел 11 сентября у гостиницы Чжухая. Консул Александр Капишников заявил, что граждане РФ в результате ЧП не пострадали.

«Мы запросили информацию у [местного] управления общественной безопасности. Сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Российской Федерации, нет. Мы находимся в контакте с китайской стороной. Если будет какая-либо новая информация, нас уведомят», — сообщил дипломат ТАСС.

Капишников добавил, что среди пострадавших нет иностранцев.

Взрыв газа произошел около отеля «Тэнху» в 09:00 по местному времени (04:00 по московскому). Пострадали жилые дома и магазины.

По последней информации, два человека отделались легкими травмами, еще у одного — ожоги. Всех раненых госпитализировали.

На месте происшествия находятся 11 пожарных расчетов. Спасатели потушили пожар, которые начался после взрыва. Однако работы по устранению последствий взрыва все еще продолжаются.