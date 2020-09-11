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    11 сентября 2020, 08:47

    Россияне не пострадали при взрыве в китайском Чжухае

    Наза Салех Захи

    Генеральное консульство России в Гуанчжоу находится на связи с китайскими властями из-за взрыва, который прогремел 11 сентября у гостиницы Чжухая. Консул Александр Капишников заявил, что граждане РФ в результате ЧП не пострадали.

    «Мы запросили информацию у [местного] управления общественной безопасности. Сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Российской Федерации, нет. Мы находимся в контакте с китайской стороной. Если будет какая-либо новая информация, нас уведомят», — сообщил дипломат ТАСС.

    Капишников добавил, что среди пострадавших нет иностранцев.

    Взрыв газа произошел около отеля «Тэнху» в 09:00 по местному времени (04:00 по московскому). Пострадали жилые дома и магазины.

    По последней информации, два человека отделались легкими травмами, еще у одного — ожоги. Всех раненых госпитализировали.

    На месте происшествия находятся 11 пожарных расчетов. Спасатели потушили пожар, которые начался после взрыва. Однако работы по устранению последствий взрыва все еще продолжаются.

    Новости SMI.FM