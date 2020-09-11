Россияне не пострадали при взрыве в китайском Чжухае
«Мы запросили информацию у [местного] управления общественной безопасности. Сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Российской Федерации, нет. Мы находимся в контакте с китайской стороной. Если будет какая-либо новая информация, нас уведомят», — сообщил дипломат ТАСС.
Капишников добавил, что среди пострадавших нет иностранцев.
Взрыв газа произошел около отеля «Тэнху» в 09:00 по местному времени (04:00 по московскому). Пострадали жилые дома и магазины.
По последней информации, два человека отделались легкими травмами, еще у одного — ожоги. Всех раненых госпитализировали.
На месте происшествия находятся 11 пожарных расчетов. Спасатели потушили пожар, которые начался после взрыва. Однако работы по устранению последствий взрыва все еще продолжаются.