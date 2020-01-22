Россияне назвали самого популярного иностранного политика

Граждане России считают самым популярным заграничным политиком президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позитивное отношение объясняется его пророссийскими взглядами, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей „белорусскими креветками“. Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех „но“ воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сказал Федоров «Известиям».

Он добавил, что россияне считают белорусского лидера «рачительным хозяином» и человеком, который смог добиться жесткого порядка в стране. Кроме того, Лукашенко удалось выстроить развивающуюся и в то же время стабильную экономику.

«Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает», — подчеркнул гендиректор ВЦИОМ.

По словам Федорова, существует и другое мнение среди россиян, что Лукашенко — «последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века». Однако так считает в основном молодежь и подобные суждения больше относятся к маргинальным.

Гендиректор ВЦИОМ отметил, что раньше с главой Минска «соперничал» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, но он сейчас «отошел в тень».