Мир 10 декабря 2023, 20:08 «Россияне наступают по всему восточному фронту». Признание от генерала ВСУ Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении ВС России по всему восточному фронту Global Look Press

Читать 360tv в

Российские войска наступают по всему восточному фронту, заявил в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, положение дел для украинских военных остается сложным.

«Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту», — указал он.

Реклама

По словам Сырского, ситуацию он проанализировал с командирами ВСУ, которые «держат оборону» на Восточном направлении. Рассматривали варианты дальнейших действий.

«Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов», — написал Сырский.

Ранее о готовности ВСУ оставить свои позиции, рассказал украинский офицер Арти Грин. По его словам, они могут сменить стратегию на поле боя. Но им придется сдать некоторые территории и отступить на запад.

По мнению Грина, это плохая тенденция.