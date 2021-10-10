Россияне начали прилетать в Сербию на вакцинацию

Когда российские регуляторы одобрили собственную вакцину от коронавируса, семья Павловых из Ростова-на-Дону одними из первых с гордостью привилась отечественным препаратом. Однако, когда они захотели выехать на отдых в Европу, им пришлось искать прививку, которая позволила бы им путешествовать.

Как сообщило The Associated Press, международные органы здравоохранения до сих пор не одобрили применение «Спутника V». Поэтому многим россиянам приходится летать в Сербию, чтобы получить сертифицированную прививку.

Сербия не входит в Евросоюз, поэтому в нее можно въехать без визы и получить широкий выбор вакцин западного производства. Надежда и Виталий Павловы сообщили агентству, что уже вакцинировались в прививочном центре Белграда. Они объяснили, что теперь могут поехать куда угодно, а не только в несколько стран.

По данным Ассоциации туроператоров России, туристические пакеты вакцинации для россиян, нуждающихся в прививках, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), появились на рынке в середине сентября. Исполнительный директор группы Майя Ломидзе сообщила, что в среднем они стоят 300-700 долларов.

Ранее представитель ВОЗ сообщил, что российская вакцина будет «вот-вот» одобрена. Но она должна еще получить разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Пресс-секретарь турфирмы «Русский экспресс» в Москве Анна Филатовская сообщила агентству, что россияне разочарованы долгим ожиданием и начали искать другие решения.

«У некоторых есть родственники. У кого-то есть бизнес, кто-то учится, кто-то работает. Некоторые просто хотят поехать в Европу, потому что скучают по ней», — сообщила Филатовская. Она также добавила, что лавинообразно растет спрос туров на Хорватию, где можно сделать одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Сделавшие за границей импортные прививки российские граждане все равно заявляют, что отечественным препаратам они доверяют больше. Вакцинироваться зарубежными средствами их заставляет необходимость.

Накануне представитель итальянского Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца допустил, что Италия вскоре сможет признать «Спутника V». Решение примут в ближайшее время.