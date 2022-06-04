Россияне начали получать отказ в электронной визе в Мексику на украинском языке

Россияне, которые пытаются оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получают отказ. Причем сообщение пользователям приходит на украинском языке, написало РИА «Новости».

Чтобы получить электронную визу нужно заполнить анкету на сайте посольства Максики. В ней указываются личные данные, в том числе гражданство, а также даты посещения страны. При указании российского гражданства после заполнения обращения, пользователю на украинском языке сообщают, что запрос не обработан.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан», — говорится в ответе.

В дипмиссии и МИД Мексики это нововведение пока не прокомментировали.

Согласно данным на сайте посольства Мексики, россияне могут получить электронную визу для посещения страны в туристических целях, но только воздушным путем. Разрешение не требуется тем, у кого есть действующая виза США, Канады Японии, Великобритании, любой страны из Шенгенской зоны или постоянный вид на жительство нескольких государств.