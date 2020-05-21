Россияне из Чехии рассказали об отношении местных к сносу памятника Коневу

Молодые люди и жители столицы скорее поддерживают случившееся. А вот пенсионеры, жители маленьких городов и коммунисты положительно относятся к памятнику. Однако подавляющей части граждан конфликт вокруг монумента неинтересен.

Основные сторонники возвращения памятника Конева — коммунисты.

«По большому счету им на Конева наплевать. Просто ребята верны своим коммунистическим традициям», — отметил местный житель Максим.

В поддержку памятника в Сети пишут: «Старое поколение благодарно российской армии за освобождение Праги. Живу в Чехии уже 20 лет и не слышала ничего плохого».

Противники памятника напоминают, что Конев готовил вторжение в Чехию. Этот факт документально не зафиксирован, так как архивы никто не открывает. Однако граждане полагают, что это так и есть.

«Этот памятник оккупанту интересует только бездельников из посольства и консульства. Им и их семьям надо как-то создавать видимость деятельности. Иначе вернут в Россию. А для них нет ничего страшнее, чем вернуться на любимую Родину», — рассказал местный житель Владимир Никулин.

Памятники Коневу в Праге снесли по решению городских властей 3 апреля.