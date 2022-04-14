Доступ к шрифтам Times New Roman и Arial закрыли для россиян

Жители России могут остаться без популярных шрифтов. Американская компания Monotype закрыла к ним доступ на своем сайте, сообщает газета «Ведомости».

Ей принадлежат права на Arial, Times New Roman, Verdana, Helvetica и Tahoma. Сайт компании доступен, но каталог шрифтов не открывается — появляется сообщение о закрытии доступа.

«В доступе отказано. Код ошибки 1020. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту», — говорится на сайте.

При включенном сервисе VPN такой проблемы нет. Официального заявления о блокировке на сайте Monotype не было, последняя новость датируется 22 февраля и посвящена новому проекту.

Ранее эксперт предрек Евросоюзу развал из-за радикальных санкций в отношении России.