Россиянам закрыли доступ к крупнейшим порносайтам мира

В России перестали работать два крупнейших порносайта в мире — XVIDEOS и XNXX. У основных операторов связи ресурсы больше недоступны.

Функционирование сайтов проанализировал портал Globalcheck. У XVIDEOS доступность составила 14%, как и у XNXX. Через VPN загрузить их можно.

В актуальных реестрах Роскомнадзора — запрещенной информации, пиратских и экстремистских сайтов — оба ресурса отсутствуют.

Источник фото: скриншот Twitter

При этом владельцы XVIDEOS написали в Twitter, что сайт в России именно заблокировали, и сочли произошедшее за комплимент.