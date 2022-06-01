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    01 июня 2022, 20:12

    Россиянам закрыли доступ к крупнейшим порносайтам мира

    Globalcheck: порносайты XVIDEOS и XNXX стали недоступны россиянам

    Александра Ломейко

    В России перестали работать два крупнейших порносайта в мире — XVIDEOS и XNXX. У основных операторов связи ресурсы больше недоступны.

    Функционирование сайтов проанализировал портал Globalcheck. У XVIDEOS доступность составила 14%, как и у XNXX. Через VPN загрузить их можно.

    В актуальных реестрах Роскомнадзора — запрещенной информации, пиратских и экстремистских сайтов — оба ресурса отсутствуют.

    Россиянам закрыли доступ к крупнейшим порносайтам мира | Изображение 1Источник фото: скриншот Twitter

    При этом владельцы XVIDEOS написали в Twitter, что сайт в России именно заблокировали, и сочли произошедшее за комплимент.