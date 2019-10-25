Россиянам вернут чартерные полеты в Египет

«Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо», — заявил замглавы МИД.

Цены для российских туристов в Египте останутся демократичными, сообщило ИА НСН со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

«На ценник для российских туристов эти сборы никак не повлияют, когда чартерная программа откроется. Это настолько ожидаемое событие, что, возможно, для наших путешественников будут иные условия с точки зрения аэропортовых сборов. Но это все пока теоретические разговоры, потому что срок открытия чартерного авиасообщения с курортами пока не ясен», — заметила она.