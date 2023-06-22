Мир 22 июня 2023, 02:35 Россиянам стали снова предлагать горящие путевки в Турцию АТОР: российские туроператоры вернули горящие путевки в Турцию Unsplash

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Отечественные туроператоры снова начали предлагать горящие туры в Турцию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Стоимость недельной поездки от компании Fun&Sun на двоих в Анталью составит от 60 тысяч рублей.

По данным АТОР, аналогичные туры в пятизвездные отели в Бодруме стоят от 120 тысяч рублей, четырехзвездные — от 100 тысяч рублей. Цены недельных туров на двоих в отели категории «четыре звезды» в Даламане варьируются от 86 тысяч рублей.

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Также туроператоры предупреждают, что популярные отели лучше бронировать заранее, ведь они могут оказаться «в стопе» буквально за пару недель до даты вылета в Турцию.

В компании Fun&Sun сообщили, что туристам рекомендуют не откладывать покупку тура на последний момент, тем более что и на дальние даты есть много акций, позволяющих сэкономить».

Горящие путевки стали возможными для россиян в том числе за счет расширения полетных программ на турецких направлениях, уточнили в АТОР.

Ранее стало известно, что в Египте ввели многократную пятилетнюю визу. Ее стоимость составляет 700 долларов.