Мир 02 апреля 2023, 01:29 Россиянам стала доступна оплата авиарейсов Ближнего Востока через СБП «Известия»: авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату на билеты по СБП РИА «Новости»

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Ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока начали осуществлять прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественным картам можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, сообщили «Известия».

С уходом из России Visa и MasterCard карты международных платежных систем, выпущенные отечественными банками, перестали приниматься за границей.

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Сейчас компания Air Arabia предлагают оплатить перелет по российской карте через СБП. Платеж будет проходить через представителя авиакомпании в России. Сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы, сообщили в call-центре Air Arabia.

Похожая схема начала работать и в компании Fly Dubai, но транзакции можно проводить через уполномоченного агента. Путешественнику нужно самостоятельно оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Платеж проводится любой российской картой Visa или MasterCard.

Коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский сообщил, что для подключения оплаты по СБП иностранная авиакомпания может обратиться к банку-эквайеру в России, чтобы наладить прием платежей по отечественным картам.

Он уверен, что такая система станет более востребованной, чем альтернативные схемы. К тому же, другие зарубежные авиаперевозчики также могут скоро начать предлагать клиентам оплату по СБП. Например, Turkish Airlines и Emirates, подытожил эксперт.

Регулярные полеты из Владивостока в Пекин и обратно возобновили с 29 марта. Их выполняет Airbus А319.