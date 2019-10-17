Россиянам с армянскими фамилиями посоветовали предупреждать дипломатов перед поездками в Азербайджан

«Если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд», — заявил глава дипведомства.

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Мамедъяров добавил, что это поможет не допустить эксцессов с учетом напряженных отношений между Азербайджаном и Арменией из-за карабахского конфликта.

Собеседник издания также подчеркнул, что в последнее время появились подвижки в переговорах между Баку и Ереваном по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1991 году было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. За этим последовал военный конфликт, в ходе которого Азербайджан утратил контроль над Карабахом.