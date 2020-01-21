Коронавирус из Китая расползается по миру. Россия следующая?

Новый тип коронавируса уже унес жизни четырех человек в Китае и продолжает распространяться. Риск заражения этим заболеванием россиян нельзя полностью исключить, но возможность его широкого распространения по стране невелика. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно. Ежегодно более полутора миллиона граждан КНР приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай», — приводит сообщение Роспотребнадзора ТАСС.

При этом в ведомстве заверили, что даже если новый тип вируса попадет в Россию, то вероятность его распространения по территории низкая. Кроме того, специалисты уже занимаются созданием тест-систем, с помощью которых можно будет подтвердить факт заражения. Также сотрудники аэропортов выявляют повышенную температуру тела с помощью тепловизора у всех, кто прилетел из Китая.

«Все профильные службы в субъектах Российской Федерации оповещены о возможности появления случаев заболевания и готовы к проведению противоэпидемических мероприятий. Санитарно-эпидемиологический контроль усилен на всей территории РФ», — заверили в Роспотребнадзоре.

В конце декабря 2019 года в Китае произошла вспышка пневмонии, которую вызвал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Сейчас зараженных в городе Ухань насчитывается более 200 человек, погибли от вируса четыре человека. Первые случаи заражения уже зафиксировали в Шанхае и Южное Корее.