Мир 08 января 2024, 14:44 Россиянам рассказали о последствиях деградации торговли с Евросоюзом Абрамченко: экономика России не пострадает от деградации торговли с Европой Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Деградация торговых отношений России и Европы не нанесет российской экономике ущерба. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Она назвала закрытие границы России и Финляндии частью непродуманной политики Евросоюза и добавила, что обороты торговли между странами сильно упали.

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«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов», — указала зампредседателя правительства.

Абрамченко добавила, что закрытие границ с Финляндией никак не повлияет на Россию и не отразится на экономике страны.

«Пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать», — заключила она.

Финское руководство закрыло все пограничные пункты с Россией с 15 декабря, ограничения продлятся до 14 января. Финляндия пошла на такой шаг из-за проблем в миграционной сфере и неконтролируемого наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

МИД страны сообщил, что сотрудники пограничной службы поддерживают контакт с российскими коллегами, несмотря на закрытие пропускных пунктов.