Россиянам рассказали о лазейке, позволяющей ЕС нарушать их права

В Литве предложили впускать в страну россиян только после ответа на вопрос, кому принадлежит Крым. Эта история не нова — о том, чей Крым, уже требуют заявить в ряде магазинов Парижа и в Дубае, рассказал «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

По его словам, в некоторых странах на присоединение Крыма смотрят совсем не так, как в России. Для них конфликт, который сегодня развернулся на Украине, связан с «той давней проблемой». Иными словами, европейские политики считают, что «Россия начала это тогда с Крыма».

«Тут надо взглянуть на это глазами тех, кто это придумал. В их глазах он выглядит как некий этапный процесс, где Россия как-то неправильно себя повела, провела референдум, а оттуда все пошло. Поэтому для них это принципиальный вопрос», — пояснил эксперт.

На вопрос о том, законно ли впускать россиян куда-либо в зависимости от их мнения о принадлежности Крыма, Маркелов ответил, что на юридические документы стран полностью ложатся «двойные и тройные стандарты».

«Если раньше законы, законодательные регламенты были в странах ЕС некой священной коровой, по крайней мере, они это демонстрировали, то сейчас у нас системное отношение: законодательно можно делать все что угодно, главное — провести правильные юридические регламенты», — заметил Сергей Маркелов.

Он напомнил, что раньше также были нарушения, и не только в отношении россиян, но это были всего лишь частные случаи, которые проскальзывали в информационной повестке. Например, в Испании забирали дома у норвежцев и русских «на уровне простого отъема».

«Может ли парламент, например, Литвы, Латвии или Эстонии принять решение, связанное с нарушениями прав по национальному признаку? С точки зрения законодательства — нет. Но включается прецедентное право или что-то еще. И если засунуть между строк дополнительные слова — „в случае экстренных ситуаций“, „в случае политического форс-мажора“, — права парламента расширяются», — пояснил политический советник.