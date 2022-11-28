Эксклюзив 28 ноября 2022, 13:09 Россиянам рассказали о дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток —2» Преподаватель Митрахович предложил законсервировать «Северный поток —2» до лучших времен РИА «Новости»

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Дальнейшую судьбу газопровода «Северный поток —2» решит только время. В связи с этим сейчас его консерация является наиболее логичным решением. Об этом «360» заявил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он напомнил, что на первом газопроводе «Северный поток» повреждения получили две нитки, на втором — одна. При этом последний, по его словам, так и не ввели в эксплуатацию.

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«Пока нет предположений, что вторую нитку „Северного потока — 2“ введут в эксплуатацию. Нет никаких сигналов, что Германия на это пойдет. Логично, что его нужно законсервировать до лучших времен, а там уже смотреть по обстоятельствам, что с ним будет», — отметил он.

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Консервация газопровода, по его мнению, продолжится до тех пор, пока с «Северными потоками» ничего не случится. Второй вариант, при котором что-то может измениться, заметил Митрахович, зависит от изменений отношений России и Европы.

«Либо если направят отдельные элементы оборудования, может, оно будет использоваться для каких-то других участков. Напрямую эти турбины от Siemens на других участках использовать нельзя. А вот турбины „Ладога“ на „Северном потоке —2“ можно было снять и куда-то еще отправить. Такой вариант не исключен в будущем. Так что пока сроки не определены», — подчеркнул он.

Митрахович напомнил, что к тому моменту, как первый «Северный поток» взорвали, по нему прекратились поставки. До этого он работал на некоторую часть мощности, а потом вообще перестал функционировать.

«Там была известная история, что компания Siemens вовремя не отремонтировала турбины. Ну, а „Северный поток — 2“ даже в эксплуатацию не ввели», — добавил он.

Ранее «Газпром» сообщил о планах законсервировать оборудование на компрессорных станциях, обслуживающих поврежденные участки «Северных потоков».