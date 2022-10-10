Россиянам рассказали, каким образом Запад финансирует новые русскоязычные СМИ за рубежом | 360°

Россиянам рассказали, каким образом Запад финансирует новые русскоязычные СМИ за рубежом
RT: русскоязычные медиа, финансируемые Западом, призывают к свержению действующей власти
Телеканал RT выяснил, каким образом финансируются русскоязычные медиа, которые в данный момент работают за рубежом. По информации журналистов, многие СМИ, критикующие специальную военную операцию и действующую российскую власть, оплачивает Запад.
Например, ключевым звеном в объединении новых либеральных медиа стала «Служба поддержки», которую запустил один из основателей «Медузы»*.
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Посыл команды заключается в том, чтобы бороться против современного российского государства.
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«Мы против современного российского государства. Власть в России, которая восемь лет ведет войну против Украины, должна смениться. Виновные в преступлениях должны быть отданы под справедливый и публичный суд. Весь мир должен узнать правду о преступлениях режима», — говорится на сайте организации.
Финансирует данный проект фонд North Base Media, во главе которого стоит бывший главный редактор The Washington Post Маркус Брокли. В числе основателей также указан сербский журналист Саша Вучинич.
Руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что данные «новые либеральные медиа» не являются СМИ в строгом смысле этого слова. Они больше напоминают авторские блоги, которые находятся на содержании у зарубежных спонсоров.
Он также отметил, что антироссийские медиапроекты могут быть в связке с зарубежными координационными центрами пропаганды.
«Ориентированы они на крайне узкий сегмент аудитории. Расположение этих проектов в странах Прибалтики, где уже давно существует передовой Центр НАТО по проведению информационно-психологических операций, может говорить о том, что эти журналисты вполне могут быть частью более широкой программы западных стран по распространению влияния на русскоязычную аудиторию», — резюмировал политолог.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста