Россиянам рассказали, как создать надежный пароль

Пользователям стоит призадуматься о безопасности своих аккаунтов в интернете и создавать более сложные пароли. Максимальную защиту от кибервзломщиков могут обеспечить разные шифры и специальные сервисы.

«Пожалуй, самым безопасным вариантом залогина можно назвать двухфакторную аутентификацию — ее обеспечивает приложение „Яндекс.Ключ“. В этом случае злоумышленникам бесполезно перехватывать пароль, так как „Ключ“ генерирует новый одноразовый пароль при каждом входе», — рассказали радиостанции «Говорит Москва» в компании «Яндекс».

Собеседник отметил, что безопасный и удобный вход в аккаунт также обеспечит QR-код, так как пользователю не придется набирать сложный пароль, его никто не подсмотрит и он не сохранится в чужом браузере. Специалисты также рекомендовали использовать разные пароли для разных аккаунтов в сетях.

В декабре 2019 года менеджер паролей NordPass назвал самые ненадежные пароли ушедшего года. Среди них оказались фраза «Я люблю тебя», популярные женские имена и ряд букв, которые образуют горизонтальные и вертикальные линии на клавиатуре.