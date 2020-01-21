Россиянам рассказали, как съездить в Китай и не заболеть коронавирусом

Появившийся в Китае новый коронавирус может привести к летальному исходу. Россиянам следует придерживаться определенных правил при посещении этой страны. Стоит избегать рынков, мыть руки и надевать маски, рассказали в Роспотребнадзоре.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности», — сказано в сообщении.

В частности, специалисты рекомендуют не ходить на рынки, где продают морепродукты или животных, пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. Кроме того, не стоит посещать зоопарки. Не следует забывать об использовании медицинской маски для лица и мытье рук.

«Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», — заключили специалисты.

Первые случаи заражения новым коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сейчас в мире подтвержден 291 случай заболевания. Из этого числа два пациента находятся в Таиланде, один в Японии и еще один в Южной Корее. Жертвами коронавируса стали уже четыре человека.