Россиянам рассказали, как работают «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Российские комплексы «Искандер-М» — высокоточное, уникальное оружие, в том числе ювелирно решающее боевые задачи. За его работой понаблюдал корреспондент телеканала «Звезда».

По его словам, комплексы «Искандер-М» способны бить по целям с точностью до двух метров. Онои позволяют обеспечить максимальные потери среди противника и минимальные среди мирного населения.

«Комплекс разворачивается от двух до восьми минут и после, уже через пять-семь минут, готовность к нанесению ракетного удара… Оружие очень быстрое, современное и высокоточное. После пуска мы сворачиваемся и в течение трех минут занимаем новую позицию», — сообщил командир расчета ОТРК «Искандер-М» Александр.

Он добавил, что ракеты, которые несет эта боевая машина, имеют управляемую траекторию. То есть ракеты-перехватчики просто не способны среагировать и сбить их.