Россиянам предъявили обвинения из-за смерти женщины во время салюта в Минске

В Белоруссии завершилось расследование дела о взрывах во время салюта в июле 2019 года. В них обвиняют трех человек, в том числе двух россиянин. Всех признали виновными в ЧП, которое унесло жизнь женщины.

Двух сотрудников предприятия-изготовителя фейерверков и командира роты Минской военной комендатуры признали виновными в нарушении правил использования опасных предметов и пиротехники, которые привели к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

По данным СК, в восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий калибра 195 миллиметров. При этом большинство из них не предназначалось для проведения безопасного салюта. Следствие считает, что купленная у российской компании пиротехника была бракованной. Чтобы исправить брак на месте, в Минск приехали сотрудники предприятия. В комитете оценили ущерб от случившегося в более чем 740 тысяч белорусских рублей. Следственный комитет передал материалы дела в прокуратуру, которая должна отдать их в суд.

ЧП произошло 3 июля 2019 года в День независимости и 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Вечером во время праздничного салюта в Минске произошли взрывы, в результате которых умерла 65-летняя женщина. Еще 11 человек получил травмы. От взрывной волны в ближайших домах выбило стекла.