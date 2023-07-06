Мир 06 июля 2023, 15:22 Россиянам посоветовали временно не приезжать в Германию на своих автомобилях Посольство в ФРГ: россиянам временно лучше не приезжать в Германию на своих машинах Unsplash

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Посольство России в ФРГ рекомендовало россиянам временно не ввозить в Германию автомобили с российскими номерами. Предупреждение распространили из-за нескольких случаев, когда немецкая таможня забирала такие машины. Информация об этом появилась в Telegram-канале МИД РФ.

«Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита», — сказано в заявлении российского представительства в Германии.

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При этом таможенники не слышат аргументов о том, что речь идет о частной собственности, а не о товарах для продажи. Граждане России используют свои машины в личных целях.

«До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — подчеркнули дипломаты.

ТАСС написал, что таможенная служба Германии 29 июня в своем комментарии агентству не исключила возможности конфискации машин с российскими номерами. Речь шла о случаях нарушения санкционного режима Евросоюза. Ранее другие СМИ сообщали, что в ФРГ изъяли восемь легковых автомобилей с номерами Российской Федерации.