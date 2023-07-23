Мир 23 июля 2023, 09:37 Россиянам посоветовали не брать дорогие вещи за границу РБК: россиянам рассказали, как защитить свои ценности от изъятия в Европе РИА «Новости»

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Россияне смогут защитить свои материальные ценности в Европе всего лишь одним способом — если не возьмут их с собой. Об этом сообщил РБК.

Если произошла ситуация, при которой ценные вещи все-таки изъяли, то обращаться необходимо в суд или в соответствующее ведомство.

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«Например, в Германию лучше не привозить ценные вещи, в том числе изделия из драгоценных металлов или украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями. Исключения составляют ноутбуки, фотокамеры», — рассказал юрист Сергей Гландин.

В случае конфискации ценных вещей необходимо постараться зафиксировать сам факт, после чего потребовать официальные документы об изъятии.

Конфискацию можно обжаловать как на местном уровне, так и на международном.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил о случаях конфискации дорогих автомобилей у россиян в немецких городах. Он призвал соотечественников воздержаться от поездок в ФРГ на машинах с российскими госномерами.