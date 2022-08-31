Россиянам пообещали столетний доступ к дешевому газу

России хватит запасов газа еще на 100 лет вперед. Некоторые месторождения продолжат работать и давать газ и в 2120 году. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, слова которого привела пресс-служба компании.

Миллер пообещал россиянам доступ к дешевому и надежному энергоресурсу. Он отметил, что у потребителей на внутреннем рынке есть возможность с оптимизмом смотреть «в газовое будущее страны».

«Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», — сказал Миллер на селекторном совещании к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Глава «Газпрома» добавил, что такие показатели стали возможны при создании и развитии нового центра российской газодобычи на Ямале. Также к запуску готовят Харасавэйское месторождение и обустроят глубокие залежи Бованенковского месторождения.

«И мы, как всегда в „Газпроме“, синхронно создаем и соответствующие газотранспортные мощности под новые добычные объекты», — подчеркнул Миллер.

Он рассказал, что «Газпром» в этом году добыл 288,1 миллиарда кубометров газа, из которых 154,7 миллиарда осталось на российском рынке, 82,2 миллиарда поставили в другие страны. Об этом написал RT.