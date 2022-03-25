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    25 марта 2022, 10:57

    Россиянам показали расчет ракетного комплекса «Искандер-М» под Черниговом

    Александр Иванов

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» накануне уничтожил пункт управления и узел связи ВСУ под Черниговом. Его расчет продемонстрировало россиянам Министерство обороны РФ, написал RT.

    По словам российских военных, это оружие является самым высокоточным оружием у сухопутных войск.

    «Комплекс „Искандер-М“ является самым мощным и высокоточным оружием сухопутных войск, поэтому шанс того, что пострадает мирное население или гражданская инфраструктура, сведен к нулю», — сообщил один из военных.

    Во время выполнения задачи военные уничтожили здание под Черниговом, в котором находился иностранный легион.