Россиянам показали расчет ракетного комплекса «Искандер-М» под Черниговом

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» накануне уничтожил пункт управления и узел связи ВСУ под Черниговом. Его расчет продемонстрировало россиянам Министерство обороны РФ, написал RT.

По словам российских военных, это оружие является самым высокоточным оружием у сухопутных войск.

«Комплекс „Искандер-М“ является самым мощным и высокоточным оружием сухопутных войск, поэтому шанс того, что пострадает мирное население или гражданская инфраструктура, сведен к нулю», — сообщил один из военных.

Во время выполнения задачи военные уничтожили здание под Черниговом, в котором находился иностранный легион.