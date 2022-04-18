Россиянам объяснили, зачем Минобороны РФ опубликовало список погибших украинцев

Министерство обороны РФ показало списки убитых, раненых, попавших в плен жителей Украины. Это нужно для того, чтобы родственники узнали о судьбе этих людей. Об этом в разговоре с «360» заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Когда мы сказали, что 20 тысяч бойцов ВСУ выведены из строя, убиты практически, подобные списки являются подтверждением. Родственники найдут своих. Было большое количество пропавших без вести. Оно было еще в то время, когда был Дебальцевский котел, еще в 2015 году. Люди находятся в незнании, где их родственник. Нет официальной информации, что он погиб», — сказал Борзенко.

Он отметил, что даже при наличии списков не всех там удастся найти. Например, при гибели человек мог оказаться без документов.

«Списки делаются для того, чтобы показать потери противника», — подчеркнул собеседник «360».

Журналист обратил внимание на списки людей, попавших в плен. По его словам, сейчас сдаваться в плен в Донбассе будут резервисты — старики и студенты. За полтора месяца было уже два набора в резервисты.

«Они не мотивированы бороться. Они будут сдаваться первыми. Это не тот костяк украинской армии, который изначально готовился для штурма Донецка и который находится под Донецком. Это люди, не умеющие воевать, не умеющие держать автомат в руках», — заявил Борзенко.

В целом списки должны показать украинцам, что их потери велики и они не побеждают, как говорят их власти, заключил эксперт.

Ранее 18 апреля Минобороны России опубликовало документы, в которых перечислены погибшие, раненые и попавшие плен граждане Украины. С момента спецоперации, по данным российского военного ведомства, погибли 23 367 украинцев, участвовавших в боях.