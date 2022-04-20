Россиянам объяснили, в чем различие санкций 2014 и 2022 годов

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Игорь Ковалев объяснил, в чем заключается существенное различие санкций 2014 и 2022 годов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт отметил, что санкции, которые вводились против России в 2014 году, не особо вредили экономике самого Запада. В этот раз все иначе.

«На мой взгляд, санкции, которые вводили в 2014 году, более тщательно просчитывались. Последние санкции (2022 года, — ред.) большую нагрузку и большие неудобства приносят тем странам, которые их ввели. Сейчас политики, которые вводили санкции против России, несколько оторвались от реальности», — сказал он.

Ковалев также отметил, что по некоторым товарным позициям страны ЕС сильно зависят от импорта, в том числе из России. Теперь у них появились проблемы с всплеском инфляции не только в сфере энергоресурсов, но и в сфере продовольствия.