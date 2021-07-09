Россиянам объяснили, как защититься от коронавируса во время отдыха в жарких странах

Российским туристам во время отдыха за границей необходимо соблюдать все предписания местных санитарных служб. Вместо масок лучше всего в поездку взять респираторы, которые помогут максимально защититься от SARS-CoV-2. На пляже бояться коронавируса не стоит. Об этом «360» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков

«Коронавирус очень чувствителен к воздействию ультрафиолета, поэтому переживать о том, что вы подхватите инфекцию, прикоснувшись к песку или вдохнув песок, на который попали вирусные частицы, реально не стоит», — поделился Шунков.

Врач напомнил, что хорошо всем знакомые правила защиты от коронавируса никто не отменял. Мытье рук, дистанцирование и СИЗ работают по-прежнему.

«Естественно носить маски в тех местах, где это требует законодательство, но не доходить до идиотизма и не носить их 24 часа в сутки». — добавил собеседник.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне привозят на родину «дельта»-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких стран Европы и Соединенных Штатов. Она подчеркнула, что для полной победы над пандемией SARS-CoV-2 все россияне должны сделать прививку.