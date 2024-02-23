Мир 23 февраля 2024, 22:36 «Россиянам наплевать». Канада непременно получит ответ на свои санкции Посол Степанов: Россия обязательно ответит на новый пакет санкций Канады РИА «Новости»

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Новые санкции Канады не повлияют на суверенную политику России, но страна обязательно ответит на эти действия. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат заявил, что новые санкции со стороны канадского правительства — такие же бессмысленные, как и все предыдущие.

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«Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России», — заявил Степанов.

Посол заверил, что обязательно последует ответная реакция со стороны Москвы.

Помимо США и Канады очередной пакет санкций против России ввел Евросоюз. В 13-й пакет антироссийских ограничений вошли 106 физических и 88 юридических лиц.